Одесити перекрили дорогу через відсутність опалення (фото, відео)

Наразі в 500 квартирах в Одесі немає тепла.

Одесити вийшли на вулицю з протестом через те, що в їхніх будинках досі немає опалення.

Вони перекрили дорогу на одній з вулиць міста. Про це повідомив Сергій Колодяжний на своїй сторінці у Facebook.

"Жителі Крижанівки перекрили вулицю біля Північного ринку. У 500 квартирах немає тепла", - написав він.

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Раніше директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Іван Донченко заявив, що підприємство подало тепло вчасно. Якщо в квартирах одеситів досі холодно – питання до ОСББ чи ЖКГ, пише місцевий сайт 058.

"Жителі селища Котовського перекрили одне з найжвавіших перехресть – Семена Палія і генерала Бочарова", - йдеться у повідомленні одеського ресурсу "Мегафон".

Раніше в Смілі Черкаської області оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення.