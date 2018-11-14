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Одесити перекрили дорогу через відсутність опалення (фото, відео)

11:38, 14 листопада 2018
Суспільство
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Одесити протестують через відсутність тепла / фото megafon.od.ua

Вони перекрили дорогу на одній з вулиць міста. Про це повідомив Сергій Колодяжний на своїй сторінці у Facebook.

"Жителі Крижанівки перекрили вулицю біля Північного ринку. У 500 квартирах немає тепла", - написав він.

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Раніше директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Іван Донченко заявив, що підприємство подало тепло вчасно. Якщо в квартирах одеситів досі холодно – питання до ОСББ чи ЖКГ, пише місцевий сайт 058.

"Жителі селища Котовського перекрили одне з найжвавіших перехресть – Семена Палія і генерала Бочарова", - йдеться у повідомленні одеського ресурсу "Мегафон".

Раніше в Смілі Черкаської області оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення.

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Теги: #Одеса#тепло#опалення