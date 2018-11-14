Жителі Кривого Рогу все ще сидять без опалення, у квартирах людей 10°C тепла

У соцмережах жителі Кривого Рогу повідомляють про відсутність тепла у різних районах міста. Температура у їхніх квартирах не піднімається вище +10°C.

У Кривому Розі попри те, що державна компанія «Криворізька теплоцентраль» учора відзвітувала про запуск усіх котелень, жителі міста залишаються без опалення.

Як пояснили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства «Криворізька теплоцентраль», жителі Покровського, Саксаганського, Довгинцівського та Інгулецького районів вже отримують теплоносій відповідної температури.

Також у прес-службі зауважили, що жителі Кривого Рогу зможуть отримати теплоносій тільки за умови якісної і оперативної роботи компаній-управителів і рекомендували городянам, у яких немає опалення, звертатися туди.

«На сьогоднішній день «Криворізька теплоцентраль» виконала всі необхідні заходи щодо забезпечення жителів міста послугою опалення, проте споживачі зможуть отримати теплоносій лише за умови якісної та оперативної роботи компаній-управителів», - йдеться в повідомленні прес-служби.

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У соцмережах жителі Кривого Рогу повідомляють про відсутність тепла у різних районах міста. Температура у їхніх квартирах не піднімається вище +10°C.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі через боги перед НАК «Нафтогаз України» «Криворізька теплоцентраль» не змогла вчасно розпочати опалювальний сезон, без тепла залишилися понад 300 тисяч містян.

Теплоносії у Кривому Розі подають до житлових будинків два підприємства – КП «Криворізька тепломережа» та ДП «Криворізька теплоцентраль», приблизно у співвідношенні 50 на 50%.

13 листопада на Криворізьку ТЕЦ заявили про запуск всіх шести котелень.