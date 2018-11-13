У "замерзлому" Кривому Розі запустили в роботу всі шість котелень

Сьогодні вночі було запущено останню котельню. Зазначається, що тепло в домівки городян надійде протягом доби.

«Криворізька теплоцентраль» запустила в роботу всі шість котелень, що забезпечують теплопостачанням частину жителів Кривого Рогу.

Про це прес-служба підприємства повідомила у Facebook.

«Сьогодні вночі було запущено останню котельню № 5 «Криворізької теплоцентралі», до якої було обмежено постачання газу. Нарешті, проблема вирішена та жителі Довгинцівського району протягом доби відчують тепло у своїх оселях», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі постачання газу здійснюється на всі об’єкти Криворізької ТЕЦ.

«Станом на 13 листопада всі котельні «Криворізької теплоцентралі» стабільно працюють та виходять на номінальний режим», - зазначили у прес-службі підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в Кривому Розі під адмінбудівлею підприємства «Криворіжгаз» відбулася акція протесту з вимогою забезпечити опаленням жителів міста.

Теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП «Криворіжтепломережа» та АТ «Криворізька теплоцентраль». Перша компанія почала опалювальний сезон в місті без проблем, другій – через борги НАК «Нафтогаз України» не виділяв ліміти на газ. На підприємстві «Криворіжтеплоцентраль» заявили, що готові розпочати опалювальний сезон у повному обсязі, однак «Криворіжгаз» блокує постачання газу.

Поліція почала розслідування за фактом відсутності опалення у Кривому Розі. Дії службових осіб, які не прийняли рішення про подачу газу до котелень міста, правоохоронці розслідують як службову недбалість.