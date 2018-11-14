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Тепло в оселях херсонців з'явиться не раніше вихідних (відео)

14:43, 14 листопада 2018
Суспільство
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Херсонську ТЕЦ запустили ще вночі, але тепла в оселях досі немає \ фото УНІАН

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Херсонську ТЕЦ запустили ще вночі, але тепла в оселях досі немає. Тепло до осель дійде не раніше вихідних. Крім того, не відомо, на яких умовах запустили ТЕЦ.

Херсонці кажуть, що навіть якщо ТЕЦ запустили на мазуті, то контракти на постачання газу не підписані і називають це окозамилюванням.

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Теги: #тепло#опалення#Херсон