Тепло в оселях херсонців з'явиться не раніше вихідних (відео)

Декілька десятків херсонців зібралися на площі перед будівлею держадміністрації, щоб висловити своє обурення даною ситуацією.

У Херсоні без тепла залишаються майже 600 будинків, у школах впровадили вимушені канікули. Мерзнуть навіть лікарні.

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Херсонську ТЕЦ запустили ще вночі, але тепла в оселях досі немає. Тепло до осель дійде не раніше вихідних. Крім того, не відомо, на яких умовах запустили ТЕЦ.

Херсонці кажуть, що навіть якщо ТЕЦ запустили на мазуті, то контракти на постачання газу не підписані і називають це окозамилюванням.