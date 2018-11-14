Не можуть більше мерзнути: мешканці Сміли влаштували пікет під Кабміном (відео)

Напередодні у Смілі оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення.

Активісти з міста Сміла Черкаської області, яке залишилось без опалення, влаштували пікет під будівлею Кабінету міністрів. Люди вимагають, аби їм в оселі дали тепло.

Читайте такожДепутати місцевої ради Сміли виділили собі премій на 10 млн грн, але не змогли знайти 15 млн на опалення – Зубко

Про це повідомляється в сюжеті «ТСН». Зазначається, що 80 тисяч мешканців міста фактично залишились без опалення. Температура у квартирах – до 12 градусів тепла. Не працюють дитсадки та школи, у лікарнях холодно.

Зазначається, що постачальник, який надавав опалення в оселі, заборгував 80 мільйонів гривень. В той же час, мешканці справно платили за опалення.

Мітингувальники кажуть, що прийшли під Кабмін з відчаю, бо мерзнути у своїх оселях більше не можуть. Вони зверталися до місцевої влади, але безуспішно.

До Києва, як повідомляється, прибув також і мер міста Сміла, його начебто запросили в Кабінет міністрів, де він мав виступити з доповіддю по ситуації. Міський голова, як стверджується, пішов до Кабміну, однак буквально за декілька хвилин вийшов, оскільки перепустку на вхід йому чомусь анулювали.

В той же час, в уряді розглядалось питання Сміли. Наразі є рішення щодо проведення у місті перевиборів.

Завтра в Смілу вирушає делегація у складі урядовців і представників «Нафтогазу», які будуть присутні на сесії міськради. Крім того, порушено кримінальну справу про бездіяльність міської влади.

Напередодні у Смілі оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення.

Раніше повідомлялось, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відмовилася укладати договори на поставку газу для початку опалювального сезону з 22 теплопостачальними підприємствами країни через накопичення істотних боргів перед «Нафтогазом» і відсутність угод про їх реструктуризацію.

Ключові проблемні ситуації з виробниками тепла наразі склалися в Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєвєродонецьк, Первомайськ та Шепетівка.