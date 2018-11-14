Купол Верховної Ради відреставрували майже за 7 мільйонів гривень

У прес-службі Ради заявляють, що реставраційні роботи завершені достроково і зекономлено майже 1 мільйон гривень.

Завершено реставрацію куполу Верховної Ради України достроково і зекономлено майже мільйон гривень.

Про це повідомляє прес-служба Апарату парламенту.

Зазначається, що ремонт куполу не проводився вже 70 років, і це підтверджують архівні документи - востаннє конструкцію відновлювали у 1948 році після руйнування авіабомбою під час Другої світової війни.

«Від того часу скло потріскалося, герметики майже розсипалися, металеві частини вкрилися іржею», - йдеться у повідомленні.

При цьому в прес-службі зауважили, що рік тому ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського» розробив проектно-кошторисну документацію, на підставі якої у травні-червні 2018 року провели тендер. Підрядником реконструкції було обрано будівельно-реставраційну фірму «Відродження» і укладено відповідний договір, за яким загальна ціна договору склала 7,5 млн грн, терміни виконання роботи – не пізніше 10 грудня 2018 року.

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«Однак представники фірми працювали цілодобово у три зміни по 20 осіб. Роботи завершено достроково - 30 жовтня, а також зекономлено кошти - витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн», - наголосили в Апараті ВР.

«З точки зору оцінки виконаних робіт у цифрових показниках, то для верхньої частини купола було витрачено 650 метрів армованого скла, 1400 л сучасних герметиків. На реставрацію металевої споруди купола витрачено близько 2 тонни нержавіючої сталі та 0,5 тонни фарби», - додали в прес-службі.