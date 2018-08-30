У Верховній Раді готуються до нової сесії: ремонтують та чистять люстру вагою майже 3 тонни

Нова IX сесія парламенту розпочнеться 4 вересня.

Сесійну залу Верховної Ради України готують до нової сесії, зокрема, ремонтують та чистять люстру, що важить майже 3 тонни.

Про це повідомляється в аккаунті парламенту у Twitter.

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"Сесійну залу Ради готують до початку нової сесії. Саме так зараз ремонтують та обслуговують люстру, яка до 4 метрів у діаметрі та важить майже 3 тонни", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, такі роботи проводяться щорічно у серпні, коли парламент не працює у пленарному режимі.

Осіння сесія парламенту, відповідно до Конституції України, відкривається щорічно у перший вівторок вересня, тобто цього року - 4 вересня 2018 року. Засідання розпочнеться о 10.00 в сесійній залі і триватиме до 14.00. Перерва у засіданні - з 12.00 до 12.30.

Як повідомляв УНІАН, купол будівлі Верховної Ради України відреставрують за 7 мільйонів гривень.