Астролог розповіла, кому пощастить у 2019 році

Невдахами року стануть люди з покоління "Виклик".

Відомий астролог Василина Володіна зробила прогноз на 2019 рік. Експерт позначила чотири так звані покоління залежно від дат народження – "Зліт", "Вибір", "Виклик" і "Поза".

Астролог зазначила, що найщасливішими в 2019 році будуть люди з покоління "Зліт". Люди, які до нього належать, представлені в таблиці, передає "Главред".

"Представники покоління "Зліт" зараз на гребені часу. Подумайте, як ви можете застосувати вже наявні навички, знання, уміння, досвід у сучасній дійсності. Вони точно затребувані. Саме вам випаде більше можливостей для креативу, росту і розвитку. Просто дійте! Багато, активно, напружено працюйте. Рано чи пізно ви відчуєте, що час взяв під своє крило", - розповіла Володіна.

Лузерами року, за словами астролога, стануть люди, які належать до покоління "Виклик".

"Це покоління відстає. Ваш професійний досвід застаріває, ваш стиль життя сучасним не назвеш, світогляд місцями почав протухати. Досить нити і скаржитися, повторюючи фразу "от у наші часи..." і дивитися пенсіонерські програми", - зазначила Володіна.

Вона порадила поколінню "Виклик" якомога швидше вбудуватися в сучасну реальність і нарощувати свою інформованість про сучасний стан речей – читати новини, вникати в події, міркувати.

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"Постарайтеся поглянути на себе з боку і зробіть висновки про те, в якому напрямку Ви могли б зростати. Від яких старих звичок або цілей варто відмовитися, на чому зробити акцент, куди направити сили. Відмовтеся від постійного спілкування з ровесниками і тими, хто теж потрапив у "Покоління Виклик". Частіше зустрічайтеся з тими знайомими і приятелями, хто перебуває на "Зльоті". Подумайте про те, в якій з нових галузей Ви могли б застосувати свої сили, розгляньте можливість швидкого отримання нового утворення або навичок. Припиніть критикувати сучасну моду, звички, звичаї, смаки і присвятіть вільний час не звичним заняттям, а новим – подивіться кіно-новинки останнього часу, зробіть те, чого не робили раніше ніколи, вважаючи це прерогативою "молодняка" - зіграйте в комп'ютерну гру, сходіть на танцювальний фестиваль, спробуйте нову кухню або швидкі знайомства і т. п.", - додала вона.

Для третього покоління – покоління "Вибір" 2019 рік буде нейтральним, зазначила Володіна.

"Складно охарактеризувати Вас чітко. У чомусь ви дитя цього часу, багато в чому відстаєте. Половина вашого життєвого досвіду застаріла й потребує перегляду, інша цілком застосовна і належить до ваших переваг. Ну, а сам потік подій буде ставити підніжки, давати надію на світле майбутнє. З цим можна працювати! Приємно, що ситуація небезнадійна – є й проблеми й шанси "перескочити" з успіхом для себе іншу сферу діяльності", - заявила астролог.

Ті, хто не знайшов себе у жодному списку, належать до покоління "Поза".

"Всі, хто народився з 1950 по 2001 роки, але не потрапив у попередні 3 групи, що перебувають в особливому положенні – вони в якомусь сенсі поза часом. Мода та віяння не впливають безпосередньо на їхнє життя, діяльність, успіхи, можливості або провали. Немає на кого нарікати, крім себе. Результати діяльності людей "Покоління Поза" в 2019-му році залежать лише від їхніх зусиль", - резюмувала Володіна.

Раніше астролог Влад Росс прогнозував, що друга половина листопада дасть багато енергії, динаміки, а також зростання амбіцій, особливо це стосується періоду з 11 по 16 листопада.