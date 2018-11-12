Гороскоп на тиждень: астролог дав прогноз на 12-18 листопада й попередив про небезпечний період

Всі покупки краще зробити до 17 листопада, попередив астролог.

Друга половина листопада дасть багато енергії, динаміки, а також зростання амбіцій, особливо це стосується періоду з 11 по 16 листопада.

"У цей час можна сміливо укладати угоди, вирішувати питання, розвивати діяльність, проводити найважливіші переговори. Можливий також великий успіх в торгівлі, реалізація задуманих планів. Це насичений і сприятливий період", - розповів у коментарі "Главреду" астролог Влад Росс.

За словами астролога, тиждень буде сприятливим для романтики і побудови гармонійних стосунків з другою половинкою.

"У листопаді відбудеться зміна фази Венери: нарешті вона з ретроградного руху перейде в прямий. Поки тривав ретроградний рух цієї планети, багато людей розійшлися, розпалося чимало пар, було розірвано партнерство. З 14 по 18 листопада, коли Венера стане директною, з'являться нові сенси, цінності, відкриються великі можливості знаходження пари й взаємодії. Цей прямий рух Венери буде впливати романтично ще й тому, що з самого початку місяця Венера переходить у знак Терезів. Тож Венера привнесе в життя гармонію і кохання. Особливо явно це буде помітно з середини місяця. Отже, критичний період шлюборозлучних процесів, нерозуміння і розбіжності у поглядах закінчиться 16 листопада", - зазначив експерт.

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У цей період можна сміливо братися за вирішення проблем та налагодження контактів.

"16 числа піде явна, відкрита агресія, оскільки Марс перейде в зодіакальний знак Риби. Це час спокійніших подій, так і обстановка буде романтичною і туманною. Люди будуть схильні до прояву внутрішніх емоцій. Якщо Марс у Водолії до 16 листопада створював виклики в суспільстві, і був високий ризик з кимось посваритися, то з 16 листопада все можна буде вирішувати правильним шляхом. Всі ситуації, які досі були підкилимними, в цей період можна буде вирішити", - розповів астролог.

За даними Росса, буде на цьому тижні і погана новина – 17 листопада Меркурій почне свій ретроградний рух, тому не сприятливо буде робити покупки після 17-го числа, аж до кінця місяця. Краще в цей час не купувати транспортні засоби, комп'ютери, техніку.

"Також не рекомендую що-небудь підписувати після 17 листопада, приймати серйозні рішення, укладати важливі договори. Усі нові справи слід припинити. Але зате в цей час можна повертатися до минулого, відновлювати зв'язки і ділові стосунки, повертатися до коханим та рідним", - резюмував експерт.

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