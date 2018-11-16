На Тернопільщині поліція відкрила справу через передачу УПЦ МП Почаївської лаври

Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області, яка контролює хід розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області відкрило кримінальне провадження за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за УПЦ Московського патріархату.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, окрім цього Міністерство культури України, права та інтереси якого порушено, звернулося в Міністерстві юстиції України із вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності.

Читайте такожПредставник Тернопільської ОДА Ігор Кульчицький: Почаївська лавра є власністю держави Україна

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області, яка контролює хід розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, два великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок — загалом шість споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів замість державного заповідника опинилися в користуванні РПЦ до 1 січня 2052 року з правом пролонгації.

При цьому дії державного реєстратора Андрія Яремка юристи називають незаконними, оскільки попередньо коплексом лаври почав займатися інший реєстратор.