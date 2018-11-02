Споруди Почаївської Лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року

Два великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок — загалом шість споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів замість державного заповідника опинилися в користуванні РПЦ.

Споруди Почаївської лаври передані в користування УПЦ Московського патріархату до 2052 року.

Так стверджує місцевий депутат, у розпорядженні якого опинилися документи державного реєстратора, йдеться в сюжеті ТСН.

Два великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок — загалом шість споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів замість державного заповідника опинилися в користуванні РПЦ. "Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Термін дії – до 1 січня 2052 року з правом пролонгації. Для держави цим документом створені ще більше проблеми", - пояснив депутат Почаївської міськради Тарас Паляниця.

Зі складу Кременецько-Почаївського заповідника споруди були вилучені ще 2003 року за часів прем’єрства Віктора Януковича. Щоправда, це розпорядження так і не було виконане, тож улітку 2018 року Міністерство культури доручило державному заповіднику взяти на баланс ці споруди. По документи у вересні звернулись і заповідник, і лавра. Державний реєстратор, який мав узгодити документи на користь заповідника, цього не зробив – лавра знайшла іншого реєстратора. "Поки той розглядав справу, реєстраційну дію в порушенні законнодавства здійснив реєстратор взагалі іншого району Тернопільської області. Коли до нього звернулися люди, які представляли Почаївську лавру, він здійснив реєстраційну дію в обхід вже розпочатого розгляду іншим реєстратором", - пояснив Паляниця.

Юрист заповідника просто ошелешений побаченим документом. "Фікція. Треба піти спитати того реєстратора: що ти вніс, хлопче?!", - дивується він.

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Журналісти ТСН розшукали цього реєстратора в Тернополі у приміщенні без вивіски – він тікає, відхрещуючись від власних імені, прізвища та посади. Державного реєстратора Андрія Яремка журналістам довелося наздоганяти вже на вулиці, де він нарешті зважується говорити. Переконує, що в його діях не було жодного порушення, бо хто з яким проханням звертається – йому взагалі байдуже, а лавра надала всі необхідні документи. "Це моя дія, так. Я цю дію вчинив і вчинив її законно", - наполягає він. На запитання, чи бачив він у реєстрі, що цією справою займається інший реєстратор, Яремко відповів: "Якщо би я це бачив, звичайно, я би це не зробив. А я цього не бачив".

Знайти реєстратора, який мав передати право на користування заповіднику, не вдалося. Керівництво лаври зустрічатися з нашою знімальною групою відмовилося. "Нема кому коментувати", - пояснили в монастирі.

Журналісти звернулись із запитом до Міністерства юстиції щодо того, наскільки законні дії держреєстратора. Але там відповіли, що перевірку можуть здійснити, тільки коли отримають скаргу від особи, що вважає свої права порушеними. Тепер у справу має втрутитися Міністерство культури. Там на питання, як споруди Почаївської лаври замість державного заповідника перейшли в користування Московського патріархату, станом на сьогодні відповіді немає.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» (№ 9208), внесений президентом України. Голова ВР Андрій Парубій підписав цей закон та направив на підпис президенту.

Законом встановлено, що Андріївська церква, яка є визначним об'єктом культурної спадщини, пам'ятником архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває в державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенського патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій.