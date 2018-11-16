"Виявляться борги": астрологи попередили про небезпеку після 17 листопада
10:59, 16 листопада 2018Суспільство
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За словами астрологів, 17 листопада ретроградний рух починає Меркурій.
Астрологи попередили про небезпеку після 17 листопада / фото rabstol.net
16 листопада Венера переходить з ретроградного стану в директний.
"Правда, розслаблятися поки що рано, оскільки Венера до кінця грудня буде перебувати у взаємному аспекті з Марсом – сили для пристрасті вам ще знадобляться", – пише Telegram-канал "Сухарева вежа".
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А вже 17 листопада ретроградний рух починає Меркурій в Скорпіоні під "наглядом" Юпітера.
"Можливо, у вас виявляться борги з податків або кредитів, про які ви навіть не підозрювали", – попереджають астрологи.
Раніше астролог Влад Росс прогнозував, що друга половина листопада дасть багато енергії, динаміки, а також зростання амбіцій, особливо це стосується періоду з 11 по 16 листопада.
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