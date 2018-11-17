В Одесі затримали поліцейського, який брав хабарі у наркоманів

Правоохоронці затримали поліцейського напередодні на одній з центральних вулиць Одеси після отримання ним частини чергового хабара в розмірі 400 доларів у гривневому еквіваленті.

В Одесі викрито оперуповноваженого поліції, який систематично вимагав хабарі від наркозалежних.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського обласного управління СБУ.

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«Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський постійно вимагав гроші від місцевих наркозалежних осіб за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотиків. Вартість своїх «послуг» зловмисник оцінював від 500 американських доларів», - повідомили в прес-службі.

Правоохоронці затримали поліцейського напередодні на одній з центральних вулиць Одеси після отримання ним частини чергового хабара у розмірі 400 доларів у гривневому еквіваленті.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві на хабарі попався чиновник антикорупційного департаменту міськради.