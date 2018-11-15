У Миколаєві на хабарі попався чиновник антикорупційного департаменту міськради

Чиновник вимагав від підприємця гроші за неперешкоджання у використанні кіосків.

У Миколаєві за вимагання хабара у розмірі $5 тис. затримано заступника начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм Департаменту внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Миколаївська місцева прокуратура № 1.

Правоохоронці затримали чиновника вчора, 14 листопада. Зазначається, що також було затримано посередника – приватного підприємця.

"Зазначені кошти зловмисники вимагали від суб’єкта господарювання за невчинення перешкод у використанні ним малих архітектурних форм (кіосків) у Миколаєві, розміщених на земельній ділянці, дія договору оренди якого закінчилась", - йдеться у повідомленні.

Особи були затримані у порядку ст. 208 КПК України під час передачі авансу у розмірі тисячі доларів.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").