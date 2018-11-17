На Закарпатті помер прикордонник, якого збили контрабандисти

Наїзд на прикордонника було скоєно в ніч на п'ятницю, 16 листопада.

У суботу ввечері, 17 листопада, в лікарні помер начальник відділу прикордонної служби "Ділове" майор Вадим Березинський, на якого скоїли наїзд контрабандисти цигарок в Закарпатській області.

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Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на своїй сторінці у Facebook.

"Висловлюю від себе особисто і від усього персоналу Держприкордонслужби України слова глибокого співчуття і скорботи рідним та близьким офіцера. Він був справжнім взірцем сумлінного виконання свого професійного обов'язку. Особа, яка вчинила цей безглуздий і вкрай жорстокий вчинок - наїзд на прикордонника, вже в поліції. Сподіваємося, що правосуддя буде суворим і справедливим. Але сьогодні ми втратили офіцера, батьки сина, а діти - батька", - написав голова ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 листопада на Закарпатті чоловік, який може бути причетним до контрабанди, здійснив наїзд автомобілем на прикордонника відділу "Ділове" Мукачівського загону.

У результаті наїзду офіцер-прикордонник отримав тяжкі травми. До місця події було викликано карету швидкої допомоги, військовослужбовця доставили до реанімаційного відділення, де здійснено негайне оперативне втручання.

Автомобіль, яким здійснено наїзд на прикордонника затримано, сам водій з місця втік, його особу попередньо вже встановлено.