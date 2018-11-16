На Закарпатті контрабандист на авто збив прикордонника - військовий у комі

Службовцю ДПСУ провели операцію - його стан вкрай важкий.

На Закарпатті невідомий чоловік, який може бути причетним до контрабанди, здійснив наїзд автомобілем на прикордонника відділу «Ділове» Мукачівського загону, внаслідок чого військовослужбовець перебуває в комі.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, злочинні дії контрабандистів співробітники Держприкордонслужби викрили разом з прикордонниками Румунії вчора пізно ввечері.

«Під час спільних дій по той бік кордону затримали двох осіб та 10 пакунків тютюнових виробів. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб. Невдовзі неподалік річки Тиса, по якій проходить держрубіж, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, однак при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за здійснення незаконної оборудки», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у ході первинного з’ясування обставин, опитування затриманого та вилучення коштів на начальника відділу «Ділове» інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем «Ауді». У результаті наїзду офіцер-прикордонник отримав тяжкі травми. До місця події було викликано карету швидкої допомоги, військовослужбовця доставили до реанімаційного відділення, де здійснено негайне оперативне втручання. Стан прикордонника тяжкий.

Автомобіль, яким здійснено наїзд на прикордонника затримано, сам водій з місця втік, його особу попередньо вже встановлено. Спільно зі співробітниками Національної поліції тривають подальші пошукові заходи. Дії водія підпадають під ознаки правопорушення передбаченого ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

У відомстві наголосили, що у зв’язку з такими діями порушників Державна прикордонна служба України переходить виключно на посилений варіант охорони державного кордону, при цьому для збереження життя військовослужбовців персонал відомства в межах чинного законодавства застосовуватиме зброю.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Чернівецькій області близько 20 контрабандистів напали на прикордонників.