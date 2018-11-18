Астрологи назвали знаки Зодіаку, які розбагатіють у 2019 році

Овнам зірки обіцяють підвищення на роботі, несподівані премії та надбавки.

Згідно з прогнозами астрологів, цієї зими шанс значно поліпшити фінансове становище є лише у чотирьох знаків Зодіаку.

Однак, варто зазначити, це не означає, що в інших знаків будуть труднощі із зароблянням коштів, передають "Новости планеты".

Отже, перші в списку Козероги. Гроші почнуть надходити вже на початку зими за ті чи інші проекти, якими ви займалися протягом останніх тижнів. Не радимо активно ділити своїми успіхами, оскільки обов'язково знайдеться заздрісник.

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Раки. Якщо вірити зіркам, на роботі на вас чекає приємний сюрприз, який спричинить поліпшення матеріального становища. Можливо, це буде кар'єрне зростання. Везіння буде супроводжувати вас також навесні.

Діви. На роботі вам піднімуть оклад, а старі знайомі віддадуть борги, причому з відсотками. Також деякий дохід будете мати від старих справ, про які ви вже забули.

Овни. Зірки обіцяють підвищення на роботі, несподівані премії і надбавки, стабільний основний дохід. Головне – не зупинятися у своїй діяльності.

Раніше відомий астролог Василина Володіна зробила прогноз на 2019-й і розповіла, кому пощастить у новому році.