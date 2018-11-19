Успіх для Раків та попередження для Риб: гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

Раки наблизилися до мрії, а Овни можуть розраховувати на поліпшення свого матеріального становища, йдеться у гороскопі на тиждень.

Астрологи склали гороскоп на тиждень 19-25 листопада для всіх знаків Зодіаку.

Що обіцяють зірки, читайте в гороскопі "Фактів". Підказки зірок допоможуть прийняти правильне рішення.

ОВЕН. Цілком можете розраховувати на поліпшення свого матеріального становища. При цьому вам не доведеться докладати якихось особливих зусиль — провідну роль відіграє вдалий збіг обставин. В особистому житті будьте сміливішими.

ТЕЛЕЦЬ. Активність слід проявити тільки у тих питаннях, які дійсно потребують негайного вирішення. Все інше може почекати. Вам зараз необхідно зібратися із силами, поміркувати над помилками, допущеними раніше, та пошукати шляхи їхнього виправлення.

БЛИЗНЮКИ. Настав час висунути свої вимоги діловим партнерам, з якими ви постійно йшли на поступки. Можливо, вони будуть дуже здивовані таким поворотом подій, але ви повинні твердо відстоювати свої права й точку зору — маєте всі шанси на успіх.

РАК. Наразі ви наблизилися до своєї мрії, залишилося зробити останній, найважливіший крок. Все вийде, якщо не станете перебільшувати перешкоди, які виникають на шляху, роблячи з мухи слона. Вашим девізом зараз повинні стати спокій і терпіння.

ЛЕВ. Перш ніж підписувати документи, кілька разів перевірте написане, оскільки не виключений ризик потрапити в дуже неприємну ситуацію через незнання або з необережності. Ваше особисте життя не позбавлене романтизму, що не може не радувати.

ДІВА. Сміливо можете повернутися до проектів, розпочатих раніше. І хоча ще недавно здавалося, що на них вже поставлена жирна крапка, насправді все йде набагато краще і перспективніше, ніж здається на перший погляд.

ВАГИ. Отримаєте прекрасну можливість налагодити стосунки із незговірливими людьми. Це стосується як роботи, так і особистого життя. Перед вами відкриються двері, постукати в які ви боялися протягом тривалого періоду — скористайтеся цим шансом.

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СКОРПІОН. Доходи, які отримаєте в майбутній період, повинні бути розподілені максимально раціонально. Найкраще придбати те, що завжди буде мати ціну, а не складати свої грошики. Не залишайте без уваги своїх близьких.

СТРІЛЕЦЬ. Приступайте до завдань, які мають безпосереднє відношення до фінансів — період для такої діяльності досить вдалий. Можна проводити операції купівлі-продажу. Прислухайтеся до порад досвідчених людей.

КОЗЕРІГ. Ризик — благородна справа, в цьому отримаєте можливість переконатися на власному досвіді. Однак не втрачайте голову. Якщо операція пройшла дуже успішно один раз, це зовсім не означає, що так триватиме завжди.

ВОДОЛІЙ. Не обмежуйте себе у спілкуванні. Завдяки зустрічам, бесідам з різними людьми зумієте збагатити себе новими знаннями, стати володарем цінної інформації. Все це стане в нагоді в майбутній роботі, допоможе вирішити складні завдання, поставлені керівництвом.

РИБИ. Заглядати далеко вперед, щоб побудувати плани на майбутнє, зірки вам зараз не рекомендують. Краще зайнятися повсякденними справами, які не потребують надто великих зусиль. Будьте терпиміше до капризів і претензій близької людини.

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