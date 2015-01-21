ОБСЄ: Дебальцеве обстріляли з боку підконтрольної "ДНР" Горлівки
09:25, 21 січня 2015Суспільство
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Обстріл Дебальцевого, в результаті якого загинули троє людей і були поранені щонайменше 12, вівся з боку підконтрольної бойовикам "ДНР" Горлівки.
В ОБСЄ підтвердили, що Дебальцеве бойовики обстріляли "ДНР" / Фото УНІАН
Як повідомляє BBC Україна, про це заявляють представники місії ОБСЄ на сході України.
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"Місія відзначила, що снаряди спричинили значні руйнування будівель і території приблизно в 1 кв. км. Місія бачила щонайменше 7 снарядів, які не вибухнули. Аналіз кратерів, проведений місією, показав, що ракети "Град" прилетіли із західного напрямку, підконтрольної "ДНР" Горлівки", - йдеться у звіті спостерігачів.
За даними місії, по Дебальцеве з установок "Град" випустили щонайменше 30 ракет.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня бойовики своєю артилерією обстріляли Дебальцеве.
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