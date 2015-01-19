Бойовики з артилерії обстріляли Дебальцеве: загинула 12-річна дитина, 10 осіб - поранені (фото, відео)

Сьогодні, о 07.45, бойовики своєюартилерією обстріляли Дебальцеве.

Про це повідомляє начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

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"Пошкоджено будинки в центральній частині міста. 10 мешканців з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлені в міську лікарню. У важкому стані дівчинка, 8 років, і її мати, 1983 року народження", - йдеться в повідомленні.

Також Аброськін повідомив про смерть 12-річного хлопчика та його батька.

Співробітники Дебальцевського міськвідділу міліції допомагають розбирати завали.