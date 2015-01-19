Бойовики з артилерії обстріляли Дебальцеве: загинула 12-річна дитина, 10 осіб - поранені (фото, відео)
11:46, 19 січня 2015Суспільство
1250 0
Бойовики не припиняють обстрілювати мирних жителів.
Бойовики з артилерії обстріляли Дебальцеве / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Сьогодні, о 07.45, бойовики своєюартилерією обстріляли Дебальцеве.
Про це повідомляє начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.
Читайте також8-річній дівчинці, яка потрапила під обстріл у Вуглегірську, ампутували ногу
"Пошкоджено будинки в центральній частині міста. 10 мешканців з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлені в міську лікарню. У важкому стані дівчинка, 8 років, і її мати, 1983 року народження", - йдеться в повідомленні.
Бойовики обстріляли Дебальцеве
Також Аброськін повідомив про смерть 12-річного хлопчика та його батька.
Співробітники Дебальцевського міськвідділу міліції допомагають розбирати завали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter