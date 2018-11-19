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Розпатлана Лобода підкорила мережу новим фото

20:34, 19 листопада 2018
Суспільство
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Знімок Лободи сподобався дописникам / фото instagram.com/lobodaofficial

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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На ньому вона постає у чорній кофті. На фото волосся Лободи розпатлане й розпущене, її погляд спрямований в бік.

"Супер", "Розкішна дівчина", "Красуня!", "Найкраща", "Дуже вродлива", "Краса", "Розкішна", "Ідеальна", "Погляд", - пишуть у коментарях.

Раніше шанувальники помітили українську співачку Світлану Лободу разом з Тіллем Ліндеманном біля входу в концертний зал в Берліні.

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Теги: #фото#Світлана Лобода