Розпатлана Лобода підкорила мережу новим фото
20:34, 19 листопада 2018Суспільство
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Світлана Лобода привела мережу у захват своїм новим фото.
Знімок Лободи сподобався дописникам / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, потішила фанатів новим фото.
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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На ньому вона постає у чорній кофті. На фото волосся Лободи розпатлане й розпущене, її погляд спрямований в бік.
"Супер", "Розкішна дівчина", "Красуня!", "Найкраща", "Дуже вродлива", "Краса", "Розкішна", "Ідеальна", "Погляд", - пишуть у коментарях.
Раніше шанувальники помітили українську співачку Світлану Лободу разом з Тіллем Ліндеманном біля входу в концертний зал в Берліні.
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