Після виступу Світлани Лободи Тілль Ліндеманн зник з нею у невідомому напрямку.

Шанувальники помітили українську співачку Світлану Лободу разом з Тіллем Ліндеманном біля входу в концертний зал у Берліні.

Артистка успішно виступила у столиці Німеччини в рамках свого туру містами країни, передає Life.

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І знову фанати знайшли докази її романтичних стосунків з фронтменом Rammstein Тіллем Ліндеманном. Вони побачили, як пара разом заходила до концертного залу, як знаменитий рокер дивився шоу з VIP-ложі, а після виступу Лободи зник з нею в невідомому напрямку.

Повідомляється, що Лобода спеціально взяла відпустку на один день, щоб провести час з коханою людиною у Берліні.

ЗМІ зазначають, що Світлана Лобода і соліст Rammstein влаштували таємне побачення в Берліні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.