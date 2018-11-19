Україну виключили з переліку країн, де спостерігається зростання антисемітського насильства

Відповідну резолюцію розглядали у Світовому єврейському конгресі.

Українській делегації під час засідання виконкому Світового єврейського конгресу у понеділок, 19 листопада, вдалося скасувати включення України до списку країн, де спостерігається зростання зростання антисемітського насильства.

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Про це у коментарі ТСН.ua повідомив відомий радянський дисидент та голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосиф Зісельс.

За його словами, у понеділок в Парижі виконком Світового єврейського конгресу під час щорічного засідання розглядав низку резолюцій, які надходять і всі разом збираються спеціальним комітетом по резолюціях. Цей комітет нині очолює глава канадської єврейської громади Моше Ронен.

"Ми вранці отримали проекти резолюцій і, коли почалося обговорення резолюції №2 про зростання антисемітського насильства в різних країнах, ми з (екс-главою Адміністрації президента України Борисом) Ложкіним виступили проти внесення України до списку країн, де спостерігається антисемітське насильство. Головуючий виключив Україну і всі проголосували за резолюцію без України", - зазначив Зісельс.

Представник української єврейської громади уточнив, що невідомо, хто ініціював включення України до цього переліку.

Нагадаємо, у жовтні голова фастівського відділення Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Юрій Горбинко розмістив на своїй сторінці у соцмережі антисемітський допис. Після розголосу пост зі сторінки політика зник, проте встиг викликати обурення представників українського єврейського комітету.