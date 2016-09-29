Ізраїль звернувся до МЗС України через антисемітизм в ефірі ТРК, що мовить з анексованого Криму

У ноті Ізраїлю говориться, що посольство "буде вдячним", якщо МЗС звернеться до правоохоронних органів з приводу ТРК, повідомляє Нацрада.

Регулятор надав роз’яснення МЗС і висловив упевненість, що нота Ізраїлю стане серйозним аргументом для якнайшвидшого встановлення МВС правопорушення телекомпанії, яка має юридичну адресу в Києві, а мовлення веде із території анексованого Криму.

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"Як відомо, регуляторний орган 31 серпня цього року за результатами планової перевірки, якою було зафіксовано низку порушень, зокрема і щодо трансляції передач, у яких відбувалася пропаганда винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, застосував до ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV» (супутникове мовлення, логотип «ПЛАНЕТА») санкцію «оголошення попередження». Факти поширення каналом мови ворожнечі надто ж у період вшанування 75-х роковин трагедії Бабиного Яру є особливо обурливі й цинічні", - заявили у Нацраді.

"Ще одне попередження було винесене мовнику 14 липня 2016 року. А ще раніше, 25 червня 2015 року, Національна рада у зв’язку з порушенням умов ліцензії та програмної концепції мовлення, а також невиконанням розпорядження Національної ради про усунення порушень частини 8 статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ухвалила рішення про звернення до суду про анулювання ліцензії цього мовника. Судовий розгляд за позовом Національної ради триває і дотепер, а мовник тим часом надалі грубо порушує умови ліцензії та вимоги чинного законодавства", - повідомляє Нацрада.

"У вересні Національна рада звернулася до СБУ і МВС із проханням вжити відповідних заходів впливу до телекомпанії, яка поширює в ефірі ксенофобські та шовіністичні висловлювання", - зазначив регулятор.