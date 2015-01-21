У Луганській області в результаті обстрілу бойовиками зруйновані житлові будинки

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, гарячими точками стали Станиця Луганська, Новотошковка і Нижнє Попаснянського району.

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Новотошковку, розташовану в 2-х км від 29-го блокпосту на автодорозі "Бахмутка", обстрілювали з артилерії і "Градів" всю ніч. Є прямі попадання снарядів у житлові будинки, кілька з них серйозно пошкоджені. Перебиті лінії електропередачі, тому в селі відсутнє світло та централізована подача води. Поранених і загиблих серед мирних жителів немає.

Під інтенсивний обстріл з "Градів" також потрапило Нижнє. Є прямі попадання в житлові будинки, 3 з них відновленню не підлягають. Інформація про постраждалих з'ясовується.

У Чорнухіному один із снарядів вибухнув у дворі лікарні, вибиті вікна та двері, пошкоджено фасад. Люди не постраждали. У селищі четверту добу немає світла, туди виїхали ремонтні бригади.

"У селищі Артема поблизу Станиці Луганської в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено дві електричні підстанції та насосна станція, вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках і сільській школі. У сусідньому селищі Плотина реактивними снарядами з "Градів" пошкоджено 10 будинків (вибиті вікна, знесені дахи). Вчора вночі обстріл тривав з важкої артилерії і "Градів" і самої Станиці Луганської", - зазначив Геннадій Москаль.

У центральній частині Станиці внаслідок прямого попадання снаряда повністю зруйнований магазин, крім того пошкоджено 10 будинків, 5 з яких відновленню не підлягають. Поранених і загиблих серед мирного населення немає. У райцентрі перебитий газопровід середнього тиску, селище, а також сусідні Валуйське, Макарове і Артема залишаються без світла і газу.

В даний час у Станиці Луганській тривають бої із застосуванням автоматичної зброї на станції Кондрашівська Нова.