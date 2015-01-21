Сили АТО повідомили про плани бойовиків почати штурм Станиці Луганської

Про це свідчить склад та положення бойовиків, а також аналіз систематичних обстрілів, повідомляє прес-центр ОК «Північ».

В ОК «Північ» вважають, що бойовики мають намір витіснити сили АТО і встановити контроль над ділянкою залізниці Єлань - Станиця Луганська і вздовж Бахмутської траси.

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«Противник продовжує заходи з нарощування угруповання на цьому напрямку. Обстановка залишається досить напруженою і зберігає тенденцію до подальшого загострення, що зумовлено найбільшою кількістю обстрілів», - йдеться в повідомленні.

Тим часом, у штабі АТО повідомили, що в районі 29-го і 31-го блокпостів українські військові зупинили наступ російсько-терористичних військ. А в Донецькому аеропорту підрозділи Збройних сил України продовжують активні дії.