У Києві "євробляхери" заблокували громадський транспорт - введено оперативне положення (відео)

У Києві вводиться оперативне положення, в рамках якого суспільний транспорт курсує поза графіком руху.

Сьогодні, 20 листопада, у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс" у Facebook.

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З ранку авто з іноземними номерами заблокували рух громадського транспорту. У зв'язку з цим у Києві вводиться оперативне становище, в рамках якого громадський транспорт курсує поза графіком руху. Зокрема, з відхиленням від графіка курсують автобуси на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Також у Києві за традицією власники автомобілів на єврономерах перекрили урядовий квартал. Акція була анонсована на 9:00. Станом на 9:10 учасники збираються, передає "Інформатор".

Які вулиці краще об'їжджати: вулиця Грушевського, вулиця Інститутська, вулиця Хрещатик, вулиця Європейська, Паркова та інші. Радимо автомобілістам заздалегідь спланувати свої маршрути. А жителям Києва, щоб не запізнитися на роботу, вибрати метро або пройтися до офісу пішки.

Як повідомляв УНІАН, з учорашнього дня "Евробляхеры" блокують кордонний перехід на білорусько-українському кордоні.