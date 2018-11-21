На засіданні в Раді скористалися картою України без Криму

Депутати не звернули уваги на відсутність півострова, хоча слайд демонструвався близько 40 секунд.

В ході засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для перевірки фактів розкрадання в Збройних силах України в 2004-2017 роках був використаний слайд з картою України, на якій відсутній Крим.

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Трансляцію заходу вів телеканал 112 Україна, повідомляє "Главред".

Під час обговорення був показаний слайд "Стан озброєння у 2005-2010 роках" із зображенням тільки материкової частини країни.

При цьому депутати не звернули уваги на відсутність півострова, хоча слайд демонструвався близько 40 секунд.

Як повідомляв УНІАН, українське видавництво видало дитячу книгу з зображенням Криму у складі РФ.