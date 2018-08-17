Українське видавництво випустило книгу із зображенням Криму у складі РФ (фото)

Видання знімуть з продажу.

В українському дитячому видавництві "Ранок" вийшла пізнавальна книжка "Рослинний світ" авторства Олени Котенко, на одній із ілюстрацій якої окупований півострів Крим позначений територією Росії.

Фото української книжки "Рослинний світ", у якій Крим чомусь став російським, опублікував у Facebook Сергій Громенко.

"Видавництво "Ранок" зашкварилося – намалювалоКрим російським. Здавалося б, – повний абзац. А потім в коменти прийшли виправдовуватися – і абзац став взагалі бездонним", – написав він у соцмережі.

У своє виправдання представниця видавництва вигадала досить дивне пояснення.

"Зауважу, що автор ілюстрацій позначив частини світу, а не держави. І тим, хто знає географію, має бути відомо, що півострів Крим відноситься до Євразії, а Україна – до Європи", – написала адміністратор Facebook-спільноти видавництва Марина Довганова.

Мережу обурив факт того, що у видавництві Крим зобразили російським. Також користувачів соцмереж розсмішило невігластво представниці видавництва "Ранок".

У видавництві у коментарі ТСН розповіли, що через помилку із Кримом книгу вже збираються знімати із продажу.

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"Це помилка дизайнера. Книжка буде знята з продажу та редагуватиметься", – зазначили у "Ранку".

Енциклопедія входить до серії "Пізнаємо та досліджуємо", яка розповідає дітям про довкілля.