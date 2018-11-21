Кривава ДТП у Харкові: лікаря-нарколога, яка оглядала Зайцеву, так і не знайшли

Серед переданих суду документів — три рапорти поліцейських, які виїжджали за місцем проживання Федірко і розмовляли з сусідами.

Київський райсуд Харкова, який веде справу про смертельну ДТП на вулиці Сумській, де постраждали 11 пішоходів, долучив до справи документи про те, що лікар-нарколог, яка обстежила Олену Зайцеву, водія автомобіля Lexus, на предмет наявності опіатів, не знайдена.

Документи суду передав прокурор Ігор Омельченко, повідомляє «Медіапорт». Серед документів — три рапорти поліцейських, які виїжджали за місцем проживання Федірко і розмовляли з сусідами.

«Місцезнаходження не встановлено. Також здійснювалися оперативні заходи щодо місця знаходження, однак позитивних результатів вони не дали», — сказав Омельченко.

Чітких термінів на пошуки лікаря-нарколога не відводиться, пояснив журналістам прокурор Ігор Омельченко, продовжувати її пошуки далі, буде вирішувати суддя. Сьогодні він тільки долучив документи до справи.

Зазначимо, що у вересні суд повторно зобов'язав поліцію провести «заходи для встановлення місцезнаходження» Федірко.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.