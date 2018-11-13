Справа про криваву ДТП у Харкові: Зайцевій знову стало зле у суді

Олена Зайцева поскаржилась на нудоту, заявила про погіршення самопочуття і попросила, щоб її вивели з "акваріума".

У вівторок, 13 листопада, в Київському районному суді Харкова розпочалося чергове засідання у справі про смертельну ДТП на Сумській. Фігурантка справи Олена Зайцева знову поскаржилася на погане самопочуття.

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

На початку засідання суддя озвучив результати експертизи, яку фахівці Інституту імені Бокаріуса підготували до 1 листопада. Криміналісти дійшли висновку, що до початку руху автомобіль Геннадія Дронова зупиниться за лінією світлофора, передня частина іномарки перебувала на перехресті. Після цього адвокат обвинуваченого зажадав відводу експертів, однак його виступ було перервано через проблеми із звукозаписною апаратурою.

Суддя Віктор Попрас оголосив технічну перерву. Відразу після цього друга обвинувачена Олена Зайцева поскаржилась на нудоту, заявила про погіршення самопочуття і попросила, щоб її вивели з "акваріума". Незабаром дівчину завели назад у камеру, близько 15:00 засідання відновилося в іншій залі.

На сьогоднішнє засідання також приїхала киянка Оксана Нестеренко, яка у страшній аварії отримала важку травму ноги.

"Як на мене, всього достатньо, щоб винести вирок, але я не розумію, чому справа затягується", - заявила постраждала.

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Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для учасників смертельної аварії на вулиці Сумській Олени Зайцевої й Геннадія Дронова до 5 січня 2019 року.

Захисник Дронова Перепелиця вимагав змінити запобіжний захід для свого підзахисного на цілодобовий домашній арешт, проте суд відхилив це клопотання.

Також суд отримав результати додаткових експертиз, про проведення яких клопотав захисник Дронова.

Довідка. 18 жовтня 2017 року Харкові на перехресті вулиці Сумській і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова і Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Їх звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі.