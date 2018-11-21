В ГПУ заявили, що держава не сприяє розслідуванню злочинів проти Майдану

Там заявили, що існують системні проблеми у розслідуванні злочинів проти Майдану, на які держава закриває очі.

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що держава не сприяє розслідуванню злочинів проти Майдану.

Читайте такожУ ГПУ розповіли про понад півсотні осіб, визнаних винними у злочинах проти Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу з нагоди 5-ї річниці початку Революції Гідності.

Він окреслив два напрямки, які ускладнюють і суттєво загальмовують розслідування справ. Зокрема він зауважив про те, що експертизи у цих справах тривають роками через застаріле обладнання, на якому працюють експерти, а декілька нових приладів, які були закуплені, були придбані лише після зустрічей родин загиблих на Майдані з керівництвом держави. Він підкреслив, що з одного боку законодавець поставив рамки для слідства — один рік на проведення досудового слідства, а з іншого боку експертизи у цих справах тривають роками.

Також він звернув увагу на перевантаженість судів, однак основна проблема, за його словами, це ігнорування Вищою радою правосуддя численних скарг від прокурорів на дії суддів у справах Майдану, зокрема щодо необгрунтованого затягування роками справ. Окремо Горбатюк наголосив на тому, що високопосадовці силових структур, які підозрюються, а деякі вже обвинувачуються у злочинах проти Майдану, не лише перебувають без жодного запобіжного заходу, але й навіть не відсторонені від виконання своїх обов'язків. Він вважає, що така ситуація сприяє тому, що їхні підлеглі також не поспішають давати свідчення у цих справах.

“За всі ці роки розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності загалом не стали справою державного пріоритету. Робота по розкриттю цих злочинів — це робота всієї держави, а не лише одного слідчого підрозділу”, - зазначив Горбатюк.

Говорячи в цілому про розслідування майданівських справ, Горбатюк заявив, що вже перейдено екватор і слідство рухається до завершення цих справ.

“Проте ще дуже багато треба зробити, щоби слідчі сказали, що ми зробили все, що могли і щоб винні понесли покарання”.