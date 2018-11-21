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В ГПУ заявили, що держава не сприяє розслідуванню злочинів проти Майдану

14:14, 21 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS/Valentyn Ogirenko

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що держава не сприяє розслідуванню злочинів проти Майдану.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу з нагоди 5-ї річниці початку Революції Гідності.

Він окреслив два напрямки, які ускладнюють і суттєво загальмовують розслідування справ. Зокрема він зауважив про те, що експертизи у цих справах тривають роками через застаріле обладнання, на якому працюють експерти, а декілька нових приладів, які були закуплені, були придбані лише після зустрічей родин загиблих на Майдані з керівництвом держави. Він підкреслив, що з одного боку законодавець поставив рамки для слідства — один рік на проведення досудового слідства, а з іншого боку експертизи у цих справах тривають роками.

Також він звернув увагу на перевантаженість судів, однак основна проблема, за його словами, це ігнорування Вищою радою правосуддя численних скарг від прокурорів на дії суддів у справах Майдану, зокрема щодо необгрунтованого затягування роками справ. Окремо Горбатюк наголосив на тому, що високопосадовці силових структур, які підозрюються, а деякі вже обвинувачуються у злочинах проти Майдану, не лише перебувають без жодного запобіжного заходу, але й навіть не відсторонені від виконання своїх обов'язків. Він вважає, що така ситуація сприяє тому, що їхні підлеглі також не поспішають давати свідчення у цих справах.

“За всі ці роки розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності загалом не стали справою державного пріоритету. Робота по розкриттю цих злочинів — це робота всієї держави, а не лише одного слідчого підрозділу”, - зазначив Горбатюк.

Говорячи в цілому про розслідування майданівських справ, Горбатюк заявив, що вже перейдено екватор і слідство рухається до завершення цих справ.

“Проте ще дуже багато треба зробити, щоби слідчі сказали, що ми зробили все, що могли і щоб винні понесли покарання”.

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Теги: #ГПУ#Горбатюк#вбивства на Майдані