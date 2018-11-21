Справа Майдану: повідомлено про підозру 56 особам, 13 справ розглядаються в судах – ГПУ
Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що на сьогодні стосовно організації та вчинення вбивств на Майдані повідомлено про підозру 56 особам, 13 справ розглядаються в судах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.
«Щодо розслідування вбивств, які відбувалися під час Революції гідності – перші три вбивства у січні, інші – 18-20 лютого (2014 року). Дані свідчать про наступне – на сьогоднішній день щодо організації та вчинення 73 вбивств під час протестних акцій повідомлено про підозру 56 особам», - сказав Горбатюк.
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Він додав, що повідомлено про підозру особам, починаючи від колишнього керівника держави і завершуючи безпосередньо рядовими правоохоронцями, які звинувачуються у застосуванні зброї або пробитті протестувальників, що призвело до їхньої смерті.
«У суді розглядаються обвинувальні акти стосовно 13 осіб, які обвинувачуються у більшості з цих вбивств», - додав начальник Управління спецрозслідувань ГПУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначають п'яту річницю Євромайдану.