Справа Майдану: повідомлено про підозру 56 особам, 13 справ розглядаються в судах – ГПУ

Повідомлено про підозру особам, починаючи від колишнього керівника держави і завершуючи рядовими правоохоронцями.

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що на сьогодні стосовно організації та вчинення вбивств на Майдані повідомлено про підозру 56 особам, 13 справ розглядаються в судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

«Щодо розслідування вбивств, які відбувалися під час Революції гідності – перші три вбивства у січні, інші – 18-20 лютого (2014 року). Дані свідчать про наступне – на сьогоднішній день щодо організації та вчинення 73 вбивств під час протестних акцій повідомлено про підозру 56 особам», - сказав Горбатюк.

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Він додав, що повідомлено про підозру особам, починаючи від колишнього керівника держави і завершуючи безпосередньо рядовими правоохоронцями, які звинувачуються у застосуванні зброї або пробитті протестувальників, що призвело до їхньої смерті.

«У суді розглядаються обвинувальні акти стосовно 13 осіб, які обвинувачуються у більшості з цих вбивств», - додав начальник Управління спецрозслідувань ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначають п'яту річницю Євромайдану.