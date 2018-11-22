Користувачі Facebook обвалили рейтинг KFC через скандал з рестораном у Будинку профспілок

Люди обурені тим, що в будівлі, де живцем горіли люди, відкрили ресторан, що спеціалізується на смажених курчатах.

Користувачі Facebook обвалили рейтинг сторінки мережі швидкого харчування KFC через відкриття нового ресторану у Будинку профспілок на Хрещатику.

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Люди обурені тим, що в будівлі, де живцем горіли люди, відкрили ресторан, що спеціалізується на смажених курчатах.

Користувачі стали ставити негативні оцінки сторінці KFC, в результаті чого рейтинг обвалився до одиниці. Зараз на сторінці закрита можливість ставити оцінки.

"Закрийтеся і переїдьте. Там загинули люди", "Моральні уроди", " Може ще тир в Бабиному Яру відкриєте?", "Готувати їжу там, де горіли люди... На голову не налазить", - пишуть у коментарях на сторінці користувачі.

Як повідомляв УНІАН, вночі у Києві біля Будинку профспілок відбулася бійка. Активісти виступили проти відкриття у будівлі фаст-фуду, пояснюючи це тим, що в Будинку профспілок у 2014 році загинули люди.

Після того, як активісти запалили піротехніку і розписали стіни біля ресторану, поліція почала затримувати протестувальників.