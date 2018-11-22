"Смажена курочка", бійка і сльозогінний газ: що сталося вночі під Будинком профспілок (відео)

Активісти виступили проти відкриття в будівлі фаст-фуду.

Вночі у Києві біля Будинку профспілок сталася бійка. Активісти виступили проти відкриття в будівлі фаст-фуду, пояснюючи це тим, що в Будинку профспілок у 2014 році загинули люди.

Після того, як активісти запалили піротехніку і розписали стіни біля ресторану, поліція почала затримувати протестувальників. Під час затримань застосовувався сльозогінний газ і засоби фізичного впливу. Також правоохоронці перекривали вихід зі станції метро "Майдан Незалежності".

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Наразі всіх затриманих учасників протесту відпустили.

Зазначимо, у Києві в згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку Профспілок почав роботу ресторан швидкого харчування мережі KFC (смажене курча з Кентуккі), що викликало обурення громадян і протести біля закладу.