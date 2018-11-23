Чорна п'ятниця в Україні: як не потрапити до рук шахраїв

Грандіозні знижки та акції обіцяють покупцям 23 листопада - саме цього дня в Україні відбудеться Чорна п'ятниця. Топ-5 видів шахрайства в день розпродажу.

23 листопада в Україні відбудеться Чорна п'ятниця – це день масових розпродажів і знижок. З кожним роком до акції долучається все більше магазинів.

За даними Black Friday Global, близько 88% українців знає про Чорної п'ятниці, а третина з них збирається скористатися знижками в цей день.

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Але далеко не всі продавці дійсно готові знижувати ціни. Тому вони придумують хитрі схеми, мета яких – обдурити покупця. УНІАН наводить топ-5 видів шахрайства в Чорну п'ятницю.

Несправжнє зниження ціни

Експерти YouControl виділили найпоширеніші схеми обману покупців під час всесвітньої розпродажі.

Одна з найпоширеніших схем, якою користуються не тільки в Чорну п'ятницю – несправжнє зниження ціни.

Суть в тому, що напередодні розпродажі, магазин піднімає ціни на товар. Те, що вчора коштувало 100 грн, сьогодні коштує 130 грн, а в Чорну п'ятницю буде коштувати ті ж сто гривень, або навіть більше. Якщо покупець не звертав увагу на ціну даного товару за місяць-тиждень до розпродажі, він не може знати про шахрайство. Ця схема помічена навіть на такій великій платформі, як Amazon.

Обман і "принади"

Магазини приваблюють клієнтів гарною пропозицією. Наприклад, дешевої зимовою курткою для дитини. Коли покупець "повівся" на приманку і прийшов в магазин, йому кажуть, що цей товар вже розпродано.

Тоді продавець починає вас утішати і пропонувати аналогічні товари. Дуже часто навіть краще від тих, які ви хотіли купити, але вони виявляються дорожчими. Тут працює психологічний момент - ви вже налаштувалися щось купити, морально витратили гроші, а вам кажуть, що ви не можете цього зробити. І підміняють об'єкт вашого бажання.

У таких випадках потрібно спробувати зберегти самовладання і згадати про те, що це шахрайство. До того ж, чоловіки в основному більш раціонально підходять до покупок. Можна порадитися з чоловіком, братом, батьком або іншому.

Передзамовлення товару за зниженою ціною

Великі компанії часто пропонують покупцям зробити передзамовлення товару за зниженою ціною. Так вони розуміють, який попит на товар, забезпечують його необхідну кількість. Крім того, товар за низькою ціною розкуповують швидше і компанії потрібні гарантії. Тому вона часто бере передоплату за попереднім замовленням. В основному це 10-15% від вартості товару.

Під час Чорної п'ятниці у покупців виникає якась ейфорія, азарт, і заманити його на хорошу знижку навіть по передоплаті стає простіше. А якщо ще поряд з товаром йде зворотний відлік до закінчення акції, то шанси отримати гроші раніше товару ще зростають.

Але існує ризик, що після оплати частини вартості товару, ви його не отримаєте взагалі. Тому варто віддати перевагу варіантам з післяплатою.

Важливий текст дрібним шрифтом

Ще одна дуже поширена схема, якою користуються завжди – важливий текст дрібним шрифтом. Під час шопінговий ейфорії в Чорну п'ятницю, це ідеальні варіант обману.

Важлива інформація про доставку, обміні, гарантії на товар, терміни акції або знижки позначається десь у куточку дрібним шрифтом. Розрахунок виключно на неуважність. Тому "дослідіть" сторінку товару і сайту на наявність таких прихованих умов, почитайте правила ресурсу і конкретного продавцf перш, ніж купувати товар.

Пастки для ваших даних

В Чорну п'ятницю багато ганяються за знижками, втрачаючи пильність. А інші створюють киберловушки для перших. Інтернет-шахраї можуть надсилати листи з вигідними пропозиціями на пошту або СМС на телефон, або створювати цілі сайти з "самими низькими цінами".

Так можна отримати вірус, який вкраде ваші паролі і дані платіжних карт. Або зателефонувати за вигідною пропозицією, а там вхідні дзвінки коштують 100 грн за хвилину. Або потрапити на "колон" відомого сайту і самостійно перерахувати гроші шахраям.

Не відкривайте спам і підозрілу пошту, особливо якщо ви не підписані на розсилку компанії. Зверніть увагу на дату створення сайту (дуже часто в самому низу сторінки вказано рік створення). Читайте відгуки про сайт або продавця у якого хочете придбати товар.

Ще кілька порад, які допоможуть вам зберегти ваші гроші в Чорну п'ятницю:

Навіть при великих знижки не купуйте неякісні речі. Ймовірно, ви даремно витратите гроші. Під час розпродажів остерігайтеся товарів, які не можна повернути назад.

Не купуйте на розпродажах одяг не за розміром. Така покупка може ніколи не знадобитися вам у майбутньому. Новомодна техніка. Ви напевно не знайдете якісні і одночасно дешеві телефони або телевізори останніх моделей. Не витрачайте на це час.

Експерти відзначають, що для того, щоб в Чорну п'ятницю не купити нічого зайвого, краще заздалегідь скласти список необхідних речей.

Традиційно, для того щоб користувач міг орієнтуватися серед цього різноманіття і не пропустити нічого цікавого, їх зберуть на спеціальному проекті Чорна П'ятниця 2018 (з попереднім списком магазинів можна ознайомитися вже зараз, він щодня оновлюється).