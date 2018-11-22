В Україні штрафувати п'яних водіїв по-новому будуть з 2020 року

МВС повідомляє, що закон про нові штрафи для нетверезих водіїв стане чинним з 1 січня 2020 року.

Закон про відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння набере чинності з 1 січня 2020 року.

Про це 22 листопада повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Директор департаменту та комунікацій МВС Артем Шевченко зазначив "Українській правді", що увесь 2019 рік буде тривати підготовка до введення закону в дію.

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Зокрема, за 3 місяці з дня набрання чинності закону Кабмін має внести на розгляд ВР пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із ним.

Дозволений рівень алкоголю в організмі, за який не штрафують, 0,2 проміле.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Верховна Рада суттєво збільшила штрафи - від 17 тис. до 51 тис. грн - за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Наразі, зазначає "УП" нетверезе водіння карається штрафом у 10,2 тисяч гривень і позбавленням прав на 1 рік. Ті самі дії вчинені повторно у період 5 років караються штрафом у 40,2 тисяч гривень і позбавленням прав на 10 років.