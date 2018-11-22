Рада дозволила штрафувати водіїв на 51 тисячу гривень за їзду в нетверезому стані

Верховна Рада ухвалила закон про кримінальний проступок, який передбачає основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів.

Верховна Рада суттєво збільшила штрафи - від 17 тис. до 51 тис. грн - за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, збільшення штрафів передбачено законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” (№7279-Д), який сьогодні ухвалив парламент.

Зокрема, до статті 286-1 Кримінального кодексу України внесено зміни, якими передбачено, що керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, які перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, караються штрафом від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Також змінами передбачено, що якщо такі дії вчинено повторно, то штраф становитиме до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами за строк від 2 до 3 років.

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Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян у коментарі, розміщеному на сайті Нацполіції, даним законом внесено норму до Кримінального кодексу щодо керування транспортом у стані сп’яніння, це діяння відносено до кримінального проступку (покарання - штраф 17-34 тис. грн і заборона керувати до трьох років; а при повторному порушенні - до 51 тис. грн із забороною керувати від 2 до 3 років).

Крім того, Троян повідомив, що також до кримінальних проступків віднесені такі поширені злочини як некваліфіковані крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство.

Розслідування кримінальних проступків буде проводитися у формі дізнання зі спрощенням процедури, включаючи скорочені строки - не більш як 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру чи затримання, або в інших випадках - до 1 місяця.

Раніше нетверезе водіння каралося штрафом у 10200 гривень та позбавленням прав на 1 рік. Ті ж дії, вчинені повторно за період 5 років, каралися штрафом у 40200 гривень та позбавленням прав на 10 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (№7279-д). Цим законом запроваджено інститут кримінального проступку.

Кримінальним проступком визначено діяння (дію чи бездіяльність), за вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Законом змінено класифікацію кримінальних правопорушень на кримінальні проступки, нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини; узгоджено питання строків дізнання та судового розгляду кримінальних проступків; уточнено перелік можливих негласних слідчих (розшукових) дій під час дізнання; унормовано питання джерел доказів.