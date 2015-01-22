У Дзержинську в результаті попадання снаряда в шахту під землею залишилися 84 гірники

Як повідомляється на сайті МВС, про це заявив виконуючий обов'язки начальника Дзержинського міськвідділу міліції Володимир Варнаков.

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За його даними, сьогодні близько 7.00 бойовики відновили обстріл Дзержинська.

В 12.30 один із снарядів влучив у шахту "Північна" об'єднання "Дзержинськвугілля". В ході обстрілу частково пошкоджено приватні будинки по вулиці Герцена.

Зараз ведуться рятувальні роботи.

Обстріли бойовиками міста Дзержинська тривають.