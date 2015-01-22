У Дзержинську в результаті попадання снаряда в шахту під землею залишилися 84 гірники
14:21, 22 січня 2015Суспільство
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В результаті обстрілу міста Дзержинськ була знеструмлена шахта "Північна", і 84 гірника, що знаходились під землею, не були підняті на поверхню.
REUTERS
Як повідомляється на сайті МВС, про це заявив виконуючий обов'язки начальника Дзержинського міськвідділу міліції Володимир Варнаков.
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За його даними, сьогодні близько 7.00 бойовики відновили обстріл Дзержинська.
В 12.30 один із снарядів влучив у шахту "Північна" об'єднання "Дзержинськвугілля". В ході обстрілу частково пошкоджено приватні будинки по вулиці Герцена.
Зараз ведуться рятувальні роботи.
Обстріли бойовиками міста Дзержинська тривають.
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