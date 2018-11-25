Різдвяний піст 2018: історія, традиції та заборони

Різдвяний піст – останній багатоденний піст у році. Він триває з 28 листопада до 6 січня, тобто сорок днів. Дати початку й закінчення Різдвяного посту незмінні.

Різдвяний піст у 2018 році почнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня – у Святвечір. Триває він 40 днів, тому називається ще Чотиридесятницею. Варто зазначити, що це останній піст у цьому році.

Цей піст напередодні Різдва ще називають Пилипів, бо він починається одразу після дня пам'яті святого апостола Пилипа.

Різдвяний піст: історія

Згадки про Різдвяний піст зустрічаються з IV століття. Він за тривалістю майже дорівнює Великому посту, але менш строгий.

Спочатку Різдвяний піст тривав лише сім днів, потім – 10, але на Константинопольському соборі в 1166 році було затверджено всім християнам дотримуватися посту 40 днів перед святом Різдва Христового. Це встановлення дотримується й сьогодні. Потім піст отримав загальну назву в церковному статуті – Чотиридесятниця.

Цей піст був встановлений церквою для того, щоб, очистившись покаянням, молитвою і постом, а також просвітившись душею і серцем, люди могли підготуватися до святкової зустрічі Різдва Христового.

Таким чином людина під час посту прагне прийти до Різдва Христового, змінивши життя на краще, очистивши його від гріхів.

Крім того, цей період символізує 40-денний піст Мойсея, який постивши сорок днів і сорок ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих.

Читайте такожМихайлів день: що не можна робити 21 листопада

Різдвяний піст 2018: традиції

Крім обмежень в їжі, в цей час також прийнято відмовлятися від шкідливих звичок, сексу і веселощів, оскільки це 40-денний період зосередженості та старанних молитов.

Варто наголосити, що піст передбачає не лише обмеження в їжі, але й духовне очищення, інакше він перетвориться на дієту. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, прощенням образ, викоріненням злих думок, утриманням від спокус.

Важливо пам'ятати, що головне завдання Різдвяного посту – очистити себе духовно. У цей час головне не сваритися з рідними і близькими, позбавити себе від гріховних думок і пристрастей. Тому вважається, що провести пост у молитві набагато важливіше, ніж стримування від їжі.

Згідно з традиціями, хрещення може відбуватися в будь-який день Різдвяного посту, а от проводити обряд вінчання або укладати шлюб не можна, бо це період утримання і молитов. Весільні урочистості потрібно планувати до початку посту або після Різдва.

Також церква не рекомендує відзначати якісь знаменні дати під час Різдвяного посту, оскільки в цей період необхідно відмовитися від вживання алкоголю.

У дні Різдвяного посту суворо забороняється вживати м'ясо, молочні продукти, яйця, алкоголь, крім вина в окремі дні.

У середу та п'ятницю слід дотримуватися сухоядения - їжа повинна бути термічно не обробленою. Рекомендується їсти хліб, горіхи, сирі або квашені овочі, фрукти і сухофрукти, мед. Також у ці дні не можна пити вино.

Зазначимо, що в деякі дні допускається вживання риби і вина.

Завершується піст Святвечором 6 січня. У цей день лише при появі першої зірки можна покуштувати сочиво - страву з розмочених зерен пшениці з фруктами і медом. Звідси й назва цього дня - Святвечір. Жодних особливих традицій різдвяного столу немає - що у людини є вдома, тим вона й розговляється.

Пам'ятайте, що під час Різдвяного посту не можна сумувати, брехати і бути роздратованим.