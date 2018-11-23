Різдвяний піст 2018: коли починається в Україні

Різдвяний піст є одним з найдовших у церковному році.

Поки всі чекають настання Нового року-2019, православні християни готуються до найважливішого релігійного свята для кожної віруючої людини. Це Різдво Христове. Йому передує Різдвяний піст.

Різдвяний піст 2018 починається за 40 днів до святкування Різдва Христового.

Різдвяний піст 2018 – 2019: коли початок

У 2018 році, згідно з православним календарем, 28 листопада стартує Великий Різдвяний піст, який триватиме 40 днів і завершиться 6 січня 2019 року. Різдвяний піст у народі ще називають Пилипівкою, оскільки, напередодні, 27 листопада церква вшановує пам'ять апостола Пилипа, коли люди завершують період вкушання м'ясної їжі.

Різдвяний піст — це особливий період у житті кожного віруючого християнина, який готує людину до зустрічі Різдва через покаяння, дотримання правил харчування та відмови від зустрічі веселих свят.

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Різдвяний піст вперше був дотриманий у період зародження християнства. Спочатку він тривав лише 7 днів, далі збільшився до 30 діб. Посту не дотримувалися в період життя Ісуса Христа і він став обов'язковим набагато пізніше, але це не зменшує рівень його значущості. Цікаво і те, що Різдвяний піст дотримується і в західних країнах. Католики завершують викладати напередодні Різдва 24 грудня.

Під час Різдвяного посту православна церква не проводить вінчання і хрещення дітей. Рекомендується також не гуляти в цей період весілля.

Весь піст умовно можна поділити на три етапи: з 28 листопада по 19 грудня (святкування дня святого Миколи Чудотворця), з 20 грудня по 1 січня і з 2 по 6 січня. Залежно від періоду різниться і харчування.

У чому цінність Різдвяного посту 2018

Коли Різдвяний піст у 2018 році наступає, багато хто починає цікавитися, що в цілому дає піст. Коли людина постить, обмежує себе і свої бажання, вона відсікає все зайве, щоб звернути увагу на щось більш важливе, залишити час для спілкування з Богом. Період посту — це час, коли особливу цінність мають добрі справи, про це часто говорять духівники. Вони радять не втрачати можливість стати трішечки кращим.

Різдвяний піст 2018 – це останній багатоденний піст у році. Якщо ви або ваша родина вирішили постити в Різдвяний піст 2018-2019, вам слід продумати своє харчування в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла, і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і дуже смачно.