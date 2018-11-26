Одесити прийшли під стіни штабу ВМС підтримати захоплених росіянами моряків (фото, відео)

Також вранці біля генконсульства РФ в Одесі пройшли акції протесту.

Близько 200 одеситів прийшли сьогодні під стіни штабу Військово-морських сил України, щоб висловити підтримку захопленим росіянами морякам. Мітинг пройшов мирно.

«Ми прийшли сюди підтримати наших моряків. Росія продовжує порушувати всі міжнародні норми і закони, — розповіла учасниця акції Валентина Шульц. — Наші солдати і моряки захищають нас на полі бою, а місія в ПАРЄ послідовно захищає інтереси нашої країни на міжнародній арені. Одесити — народ мирний, але ми вміємо стріляти і подавати патрони», пише Думская.net.

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До мітингувальників вийшов заступник командуючого ВМСУ Андрій Урсул. Від імені всього флоту він пообіцяв продовжувати виконувати завдання по захисту рубежів країни. Будь-які подробиці того, що відбувається з полоненими моряками він розповісти не зміг, пославшись на конфіденційність.

Наприкінці мітингу одесити намалювали навпроти входу в штаб величезне серце в національних кольорах.

Також, як повідомляв раніше УНІАН, в Одесі відбулася акція протесту біля генерального консульства Росії.Одесити вимагали закрити заклад і вислати його працівників з України. На паркан консульства повісили український прапор і наклейки з державною символікою.