В Україні проходять акції протесту біля генонсульств РФ (фото, відео)
Під генконсульством Росії у Львові провели мирну акцію протесту, проти агресії РФ проти українських катерів у Керченській протоці, у Харкові також збирається мітинг, люди несуть шини.
Про це на своїй сторінці у Facеbook повідомив активіст ІПЦ "Наше право" Юрій Танасійчук.
Читайте такожВ Одесі під генконсульство Росії принесли "закривавлені" тільники (фото, відео)
На відео, опублікованому на його сторінці, зазначається, що акція пройшла о першій ночі.
"Нас небагато, але кораблі будуть", - сказав один із активістів, виготовляючи паперового кораблика.
Повідомлялося, що активістів було близько 10, а автобусів з нацгвардійцями - 5 і ще також кілька екіпажів патрульної поліції.
Учасники протестної акції згодом спалили свої паперові кораблики.
Люди закликали місцян приєднуватися до них.
Також мітинг біля консульства РФ збирається і у Харкові. Люди принесли шини. Сама будівля охороняється правоохоронцями. Присутні вимагають розірвати дипломатичні відносини з Росією. Перед входом в генконсульство лежать покришки і встановлено намет «Національного консульства».
Націоналісти запалили фаєри і почали кидати їх через паркан. В результаті на території генконсульства спалахнула пожежа. Також, активісти запалили шини.
#Харків біля консульства РФ збирається мітинг, принесли шини. Сама будівля добряче охороняється pic.twitter.com/3pdXbHH0Zf— IT Sector Харків (@itsector) November 26, 2018
"Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq— IT Sector Харків (@itsector) November 26, 2018
Раніше схожу акцію провели під посольством РФ у Києві. Активісти принесли кораблики і шини.
Одесити також розпочали акцію протесту біля генерального консульства Росії.
Як ідеться у сюжеті ТСН, до консульства прийшли кілька десятків одеситів. Вимагали закрити установу й вислати його працівників з України. На паркан консульства повісили український прапор та наліпки із державною символікою.
Військова гавань нині порожня - усі бойові кораблі покинули акваторію порту і вийшли у відкрите море. Які плани надалі у військового флоту наразі невідомо, але це стандартна процедура, коли оголошується бойова тривога.