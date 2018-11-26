В одеський порт повертається український флагман "Гетьман Сагайдачний" (відео)

Разом з українським фрегатом до порту повертаються ще ряд бойових кораблів.

В одеський порт повертається український флагман "Гетьман Сагайдачний" та ще декілька бойових кораблів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Ще учора, після інциденту у Керченській протоці, за наказом, вони терміново вийшли у відкрите море - це стандартна процедура, коли оголошують бойову тривогу. Чи означає повернення кораблів, що загрози нападу на український флот немає,- в командуванні ВМС не коментують», - розповів кореспондент.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні і заблоковані. По катеру "Бердянськ" було здійснено чергу на ураження з 30-мм гармати російського сторожового корабля. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.