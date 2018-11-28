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Кривава ДТП у Харкові: Зайцевій вимагають призначити психіатричну експертизу

08:15, 28 листопада 2018
Суспільство
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Через тиждень суд прийме рішення про призначення експертизи Зайцевій / фото facebook.com/tetyana.dotsyak

Про це 27 листопада клопотав адвокат другого фігуранта аварії Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає NewsRoom.

На думку захисника, експертиза допоможе відповісти на запитання, чи була Зайцева в момент вчинення злочину під впливом наркотиків. Довірити дослідження Перепелиця запропонував київським фахівцям.

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"У Харкові це дослідження вже проводилося під час досудового слідства, але відповіді так і не було", - сказав адвокат.

У підсумку адвокати Зайцевої Юлія Козир і Євген Мельниченко, а також представники обвинувачення попросили час на ознайомлення з клопотанням. Суддя Віктор Попрас оголосив перерву до 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.

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Теги: #ДТП#Харків#Олена Зайцева