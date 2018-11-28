Кривава ДТП у Харкові: Зайцевій вимагають призначити психіатричну експертизу

Адвокати Зайцевої та прокурор попросили час на ознайомлення з клопотанням у справі смертельної ДТП у Харкові.

Обвинуваченій у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олені Зайцевій можуть призначити психіатричну експертизу.

Про це 27 листопада клопотав адвокат другого фігуранта аварії Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає NewsRoom.

На думку захисника, експертиза допоможе відповісти на запитання, чи була Зайцева в момент вчинення злочину під впливом наркотиків. Довірити дослідження Перепелиця запропонував київським фахівцям.

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"У Харкові це дослідження вже проводилося під час досудового слідства, але відповіді так і не було", - сказав адвокат.

У підсумку адвокати Зайцевої Юлія Козир і Євген Мельниченко, а також представники обвинувачення попросили час на ознайомлення з клопотанням. Суддя Віктор Попрас оголосив перерву до 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.