Нарколог не виїжджала: ЗМІ дізналися про несподіваний поворот у справі Зайцевої (відео)

Нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.

У Харкові 2 жовтня відбувся суд у справі про криваву ДТП на Сумської із шістьма жертвами.

Під час судового засідання стало відомо, що зникла лікар-нарколог Олена Федірко не виїжджала на тимчасово окуповану територію, як раніше заявляли адвокат Зайцевої і поліція, передають "Факти".

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Офіційну відповідь прикордонників у суді зачитав прокурор. Суддя наказав і далі її шукати.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.