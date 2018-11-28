Аутсайдери Тельці і щасливчики Водолії: гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Перша декада грудня у Тельців явно не заладиться. Витрати вистрілять вгору зі швидкістю космічної ракети, доходи, навпаки, знизяться до плінтуса, а люди, яких Телець вважав вірними друзями раптово підставлять йому підніжку.

Багатьом знакам Зодіаку в 2019 році доведеться зіштовхнутися зі змінами, а ось приємними вони будуть чи ні, ви можете дізнатися в гороскопі астролога.

Прогноз публікує from-ua.

Овен

Велика кількість справ, яка впаде на ваші голови в грудні, слабкого духом може і налякати, але не намагайтеся від них ухилитися: саме в цей період закладені основи вашого майбутнього фінансового добробуту.

Гороскоп середини грудня 2018 року пророкує Овнам стійку, непереборну тягу до змін. Засиділися на місці баранці зірвуться в подорож, переїдуть або знайде собі нове місце роботи.

В кінці грудня поверніть всі справи і присвятіть час сім'ї або спроб створити таку. Якщо пропустіть шанс, наданий вам самою долею, обов'язково підете на новорічну вечірку пліч-о-пліч з коханою людиною.

Телець

Перша декада грудня явно не заладиться. Витрати вистрілять вгору зі швидкістю космічної ракети, доходи, навпаки, кинуться до плінтуса, а люди, яких Телець вважав вірними друзями раптово підставлять йому підніжку.

До середини місяця ситуація стабілізується. Це буде час примирення всіх і вся, так що вам варто використовувати його, щоб згладити всі існуючі конфлікти і запобігти появі нових.

Якщо Телець поведе себе правильно, до кінця грудня не буде знати, куди складати посипалися на нього подарунки. Фінансова крива різко вильнет вгору, кар'єра отримає несподівані, але приємні можливості для розвитку, а відносини розквітнуть новими фарбами. Користуйтеся моментом!

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Близнюки

Перші тижні грудня принесуть зоряним Близнюкам успіх у будь-якій сфері, так чи інакше пов'язаною з дорогою.

Середина місяця стане випробуванням на міцність. Обставини і люди будуть усіляко провокувати Близнюків поступитися своїми принципами, але йти у них на поводу не варто - втрата самоповаги даром не проходить.

Останні тижні грудня нагородять Близнюків діркою в кишені і сплеском романтичних почуттів до нового або старого партнера. На щастя, на їхньому фоні тимчасові фінансові труднощі пройдуть майже непоміченим, тому насолоджуйтеся життям та не переймайтеся через дрібниці.

Рак

В першій декаді грудня, і зумієте уникнути серйозних помилок та прорахунків. Витрачати час на їх виправлення буде вкрай прикро.

В середині грудня 2018 гороскоп пророкує: вас чекає запаморочення від успіхів і миготіння в очах від великої кількості можливостей, які відкрилися перед вами. Щоб не впустити удачу, визначтеся з пріоритетами і починайте підкорювати нові вершини, вони обов'язково здадуться.

Кінець грудня пройде відносно тихо, ознаменувавшись, хіба що, парочкою приємних сюрпризів матеріального спрямування. Саме час, зможете не поскупитися на подарунки для коханих!

Лев

Початок місяця буде складним. Раптово збільшені витрати вдарять по гаманцю, знижена енергія застопорить кар'єру, друзі та рідні почнуть відпускати критичні зауваження. Затаїться і просто перечекайте невдалий період.

Зате середина грудня дасть можливість повернути в нормальне русло все, що пішло не так в її початку. Це час виправлення помилок і повернення старих боргів, використовуйте його по повній.

Третя декада принесе Левам заслужений відпочинок. Одинаків очікують пристрасні романи, сімейних - зміцнення відносин, кар'єристів - успіхи на роботі. Ось тільки фінансова сфера, як і раніше буде доставляти засмучення, тому зробіть над собою зусилля і не транжирьте гроші.

Діва

Працьовиті Діви чимало зробили для своєї кар'єри в попередні 11 місяців, а тому можуть з чистою совістю зменшити темпи на початку грудня. Тільки не скидайте свої обов'язки на інших, колеги вам цього не пробачать і влаштують серйозний розбір польотів.

В середині місяця представникам чарівного знака слід тримати вушка гостро. Одне з зовні буденних подій на перевірку може виявитися доленосним, якщо тільки Діва зуміє вчасно це зрозуміти і не буде опиратися змінам.

Остання третина грудня має два варіанти розвитку подій: декого може збити з ніг депресія, що розвинулася на тлі занепаду сил, зате зуміли утриматися в сідлі Діви до новорічних свят знайдуть повну гармонію в особистому житті, будь то стосунки з коханим, рідними або друзями.

Терези

Тримайте себе в руках - відчуєте, що не в силах контролювати емоції, припиняйте суперечка, інакше пошкодуєте і ви, і опонент.

Середина місяця пройде під знаком змін. Будь-яке нововведення, яке Ваги спробують внести у своє життя в цей час, доля тільки привітає, тому не відкладайте на наступний рік те, що можете зробити вже сьогодні.

В останні тижні грудня всякий має право трошки полінуватися. Але паровоз під назвою "Терези", який мчить на всіх парах, зупинити не так уже й просто!

Скорпіон

На початку місяця Скорпіон цілком може подумати, ніби доля за щось на нього ображається. І буде, до речі, неправий - дрібні конфлікти, фінансові труднощі і нездужання, на які виявиться щедрий грудень, не завдадуть зоряним членистоногим істотної шкоди, хіба що настрій зіпсують.

Середина грудня подарує одиноким Скорпіонам любов, але з підступом. Не поспішайте кидатися в обійми шалений пристрасті, є ризик, що партнер не до кінця чесний з вами.

Зате ближче до новорічних свят Фортуна припинить грати зі Скорпіоном в кішки-мишки і винагородить його за терпіння.

Стрілець

Якщо Стрілець планує займатися нерухомістю - купувати, продавати або знімати собі житло - краще не планувати це в першій декаді грудня. Жирні мінуси цієї угоди повністю перекриють її нечисленні плюси.

Зате в середині місяця небесні вояки можуть діставати зброю і кидати виклик будь-яким труднощів, які стали на їхньому шляху. Стіни впадуть, вороги з риданням розбіжаться по кутах, а Синій птах сама злетить у підставлену долоню, лише б Стрілець не полінувався протягнути її в потрібному напрямку.

Остання декада грудня принесе Стрільцям зміну особистого статусу. Самотні стрільці зустрінуть нову любов, а от сімейні можуть і розбігтися з дорогою серцю жінкою або чоловіком. Не вирішуйте зопалу. В крайньому випадку візьміть тайм-аут у відносинах.

Козеріг

В перших же числах грудня Козерогам слід привести в ідеальний порядок всю документацію, що стосується фінансів. Вклади, звіти, податкові декларації - будь-яка недбалість у цій сфері загрожує серйозними неприємностями.

Друга декада місяця поставить представників рогатої знака перед складним вибором. Покличте на допомогу розум і інтуїцію, змусьте їх працювати в тандемі, і обов'язково знайдете правильне рішення.

В кінці місяця декого з Козерогів подкараулит Купідон зі своїми стрілами. Якщо не надумаєте бити копитцем в нападах невмотивованої ревнощів, новий союз обіцяє бути дуже вдалим.

Водолій

Початок і середину місяця Водолій проведе, переповнений кипучою енергією. Але починати нові проекти в цей час небажано, куди розумніше буде підчистити за собою "хвости" і привести в порядок поточні справи.

В середині грудня чарівність представників водяного знака досягне піку. Якщо Водолій скористається цим з розумом, то ще до новорічних свят зуміє завести пару-трійку друзів і навіть роздобути спонсора для майбутніх проектів.

Кінець місяця ідеальний для далеких подорожей і розваг. За умови, що Водолій стане берегти своє здоров'я - навіть примітивна застуда, підхоплена в цей період, загрожує ускладненнями.

Риби

Перші дні місяця змусять Риб збитися з ніг, тим більше що налаштуватися на робочу хвилю їм буде не так-то просто. Однак, доведеться: саме в грудні везіння буде слідувати за представниками холоднокровного знака по п'ятах, дозволяючи домагатися будь-яких цілей. Тільки прикладіть зусилля!

Друга декада місяця виявиться не менш успішна в професійному плані, хоча у відносинах з коханою людиною можуть виникнути тертя. Вчіться правильно розставляти пріоритети і не нехтувати тим, що дійсно цінуєте.

В кінці грудня Рибам надійде цікава пропозиція, але погоджуватися на нього астрологи не радять. Чим більша спокуса, тим більші проблеми.

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