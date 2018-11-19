Нова любов у Козерогів і кар'єрне зростання у Скорпіонів: гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

У 2019 році відбудуться чотири затемнення, які вплинуть на всі сфери життя Козерогів.

Багатьом Знакам Зодіаку в 2019 році доведеться зустрітися зі змінами, але більшість з них будуть сприятливими.

Астролог Анжела Перл розповіла, до яких подій потрібно підготуватися вже зараз, щоб уникнути неприємних моментів і зберегти життєві сили, вередают "Вести.юа".

Овен

Гороскоп обіцяє Овнам вдалий рік. Взимку відбудеться затемнення в домі кар'єри, тому очікується підвищення статусу не тільки в роботі, але і в інших сферах життя. В середині літа відбудеться чергове затемнення в четвертому домі — домі родини. В цей період ймовірна зміна місця проживання, а також укладення шлюбів або вагітність. У 2019 році Уран покине Знак Овна, тому рік буде продуктивний для ініціативних та креативних Овнів. Багато хто почне використовувати для заробітку нові способи, наприклад отримувати дохід в інтернеті. Навесні можуть статися зміни в особистому житті, імовірні знайомства з протилежною статтю і нова любов.

Телець

Важливі події очікують Тельців в січні і протягом літа. Цей період особливо важливий для тих, хто планує переїзд. Деяких очікують Тельців судові розгляди, які можуть затягнутися на довгий час. В цілому 2019 рік для представників цього сузір'я буде спокійним, а зміни дозволять змінити життя в кращу сторону. З 16 травня по 10 червня Венера буде перебувати в Знаку Тельця, що неодмінно позначиться на особисте життя і матеріальному становищі. В цей час з'явиться можливість збільшити свій дохід, а хтось зможе зустріти свого супутника життя. Вдало час для тих, хто бажає зайнятися накопиченнями.

Близнюки

Юпітер буде перебувати в дев'ятому домі шлюбу протягом усього року, що обіцяє Близнюкам нові знайомства, кохання, заміжжя і дітей. Планета сприятиме успішному завершенню розпочатих справ і вдалому оформлення важливих документів. Матеріальне становище стане краще, але зірвати великий куш не вдасться. Астролог рекомендує Близнюкам займатися не тільки вирішенням робочих питань, а й приділяти більше часу близьким, а також не забувати про відпочинок. У тих, хто йде цим раді, рік пройде спокійно.

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Рак

Для Раків прийдешній рік стане роком змін, так як виникнуть нові можливості, які не варто упускати. Можуть статися зміни в усіх сферах життя. 6 січня очікується затемнення в секторі шлюбу і партнерства, що обіцяє Ракам нову любов. З 4 лютого по 2 березня Венера буде перебувати в будинку відносин. У цей період з'явиться можливість завести не тільки романтичні стосунки, але й важливі ділові знайомства. До 3 грудня Юпітер буде перебувати в будинку роботи. До цього моменту Раки можуть сміливо шукати нову роботу, адже пошуки будуть вдалими. Крім цього, очікується кар'єрне зростання і підвищення щомісячного окладу.

Лев

Дворічний цикл затемнень нарешті завершиться, тому 2019 рік стане для Левів спокійнішим. 21 січня очікується останнє затемнення в Знаку Лева. У цей період Леви зможуть завести нові знайомства, як романтичні, так і ділові, а також зустріти свою другу половинку. Відбудуться поліпшення в плані здоров'я. Деякі Леви зможуть позбутися згубних звичок. Успіх чекає на Левів, що працюють у сфері медицини. Переїзд стане початком нового життя, тому ті, хто планував змінити своє місце проживання, зможуть залучити у своє життя позитивні зміни.

Діва

У 2019 році відбудеться затемнення в п'ятому та одинадцятому домах — домах творчості, що обіцяє Дівам можливість самореалізації. 21 січня відбудеться останнє затемнення у дванадцятому домі, і саме з цього моменту Дів очікують серйозні зміни, коли рутина і проблеми залишаться позаду. Також протягом року очікуються відразу три важливих затемнення, які відбудуться в січні, липні та грудні. Це означає, що протягом року Діви зможуть здобути успіх буквально у всіх сферах життя. Будуть нові успішні починання, з'явиться шанс досягти кар'єрного зростання, збільшити свій дохід або ж знайти нову любов. Протягом року необхідно приділяти більше уваги здоров'ю, зайнятися профілактикою захворювань.

Ваги

У 2019 році ми побачимо п'ять затемнень. 21 січня відбудеться затемнення в будинку друзів, тому очікується зміна кола спілкування, нові знайомства. Затемнення 2 липня обіцяє зміни в плані кар'єри. Вірогідні зміна роботи, нова сфера діяльності, кар'єрне зростання, підвищення статусу. У цей же період деякі Терези зможуть знайти свою любов і, можливо, вступити в шлюб. Юпітер буде перебувати в третьому будинку. Очікується поява нових контактів, а також успішне навчання і дорогі покупки. Є ймовірність переїзду.

Скорпіон

21 січня відбудеться останнє затемнення, яке може позначитися на сфері кар'єри. Ймовірні підвищення в посаді, зміна сфери діяльності, започаткування власної справи. Протягом року деяких Скорпіонів чекають подорожі, часті поїздки, зміна місць. З'явиться можливість завести нові знайомства за кордоном, які можуть стати початком для ділових і романтичних відносин. Астролог рекомендує Скорпіонам не боятися ризиків, так як багато з них дозволять реалізувати себе і приведуть до успіху.

Стрілець

До 3 грудня Юпітер буде перебувати в Знаку Стрільця, тому для представників цього сузір'я рік пройде вдало. Стрільців очікують перемоги і досягнення, здобуття нових знань, кар'єрний ріст, здобуття популярності, можливість подорожей і навіть переїзд в іншу країну. Самотні Стрільці зможуть зустріти другу половинку, вступити в шлюб, а сімейні представники цього сузір'я зможуть завести дітей. Слід бути обережніше зі здоров'ям, існує ймовірність набору ваги. 3 грудня Юпітер перейде в сектор фінансів, це віщує Стрільцям захоплення доходу, можливість додаткових заробітків, несподіване спадок.

Козеріг

У 2019 році відбудуться чотири затемнення, які вплинуть на всі сфери життя Козерогів. Очікуються пам'ятні події, нова любов, зачаття дітей. 21 січня відбудеться затемнення в будинку грошей. Можливе отримання спадщини, додаткова фінансова допомога, після чого матеріальне становище покращиться. 6 січня, 2 липня, 16 липня і 26 грудня відбудуться затемнення, які вплинуть на особисту сферу життя. У ці місяці Козероги можуть отримати пропозицію руки і серця, вступити в шлюб, перейти на новий рівень відносин з партнером або зустріти свого супутника життя. У 2019 році астролог рекомендує Козерогом звернути увагу на свій раціон харчування, так як споживання шкідливої їжі може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Водолій

21 січня очікується найважливіше затемнення для Водоліїв. Воно обіцяє перехід на новий рівень відносин. 2 липня відбудеться затемнення в будинку праці і здоров'я. воно подарує можливість зміни сфери діяльності або професії, кар'єрне зростання, зміни на робочому місці. Багато Водолії займуться своїм здоров'ям, захочуть позбавитися від шкідливих звичок, змінити раціон харчування, почнуть займатися спортом. Це пов'язано з тим, що, на відміну від попереднього року, у Водоліїв з'явиться більше вільного часу. Протягом року очікуються відрядження, далекі подорожі, знайомства з іноземцями.

Риби

Риби нарешті зможуть розкритися і покинути зону комфорту, так як в 2019 році важливі затемнення відбудуться саме у соціально-громадських будинках. З'явиться можливість самореалізації, вдасться розвинути нові таланти, отримати важливі знання. Покровитель Юпітер буде перебувати в секторі кар'єри і успіху. У Риб з'явиться шанс змінити статус, просунутися по кар'єрних сходах. Ймовірно, саме в 2019 році багато Риби зможуть займатися бажаною діяльністю. Уран перейде в третій будинок, тому деяких Риб чекають далекі поїздки, творче прояв, нові знайомства з іноземними громадянами.

Як повідомляв УНІАН, астролог назвав найбільш вдалі і небезпечні дати тижня.