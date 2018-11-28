Мобілізації через запровадження воєнного стану не буде – Генштаб

За словами заступника начальника Генерального штабу, з оперативним резервом першої черги будуть проведені військові збори, але вони не стануть військовослужбовцями.

Мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник начальника Генерального штабу генерал-майор Родіон Тимошенко.

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“Мобілізації не буде. У нас є резервісти. Є оперативний резерв першої черги і другої. Першої черги — це люди до 40 років, які пройшли відповідну підготовку, вони приписані до військових частин, знають свого командира військової частини і готові до виконання бойових завдань. Оперативний резерв другої черги — це особовий склад до 50 років, який піде на доукомплектування стратегічного резерву. Поки що мова йде про оперативний резерв першої черги”, - сказав він.

Тимошенко також додав, що з резервом першої черги будуть проведені збори, але їх не мобілізовуватимуть, лише пройдуть збори по принципу стрілкового дня. В окремих бригадах територіальної оборони, можливо, будуть проведені заняття більш широкого плану.

Також він додав, що учасникам цих зборів будуть виплачені відшкодування від 3 до 5 тисяч гривень в залежності від їх військової посади.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану у низці областей України на 30 днів.

Законом визначено, що військовий стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.