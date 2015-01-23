З окупованих бойовиками територій виїхали вже понад 900 тисяч осіб

В Міністерстві соціальної політики прогнозують збільшення кількості вимушених переселенців через активізацію бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Про це сказав директор департаменту соціального захисту Мінсоцполітики Віталій Музиченко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 24 січня о 17.00 на УНІАН ТБ.

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За його словами, станом на сьогоднішній день з окупованих Росією українських територій виїхало понад 900 тис. осіб.

“Ми говоримо про те, що кількість населення (переселенців) надзвичайно стрімкими темпами буде збільшуватися, як тільки буде збільшуватися кількість агресії”, - сказав Музиченко.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо наявності загальної кількості людей, які залишили свої домівки через окупаційні дії РФ, він зазначив, що точної статистики немає ні в кого, оскільки люди виїжджають як до РФ, так і в інші регіони України.